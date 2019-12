Windows 10 Mobile non è ancora morto: Microsoft lo porta a sorpresa nel 2020

Nonostante l'addio definitivo a Windows 10 Mobile fosse previsto per il 10 dicembre 2019, Microsoft ha sorpreso tutti annunciando un rinvio del termine del supporto.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Notebook Check, l'azienda di Redmond ha deciso di estendere il supporto al suo sistema operativo mobile fino al 14 gennaio 2020, ovvero lo stesso giorno in cui cesserà anche il supporto a Windows 7. Non è chiaro il motivo per cui Microsoft abbia preso questa decisione, ma secondo alcuni potrebbe essere in arrivo un ultimo aggiornamento.

In ogni caso, Windows 10 Mobile è destinato a chiudere i battenti e nella giornata odierna è stato comunque reso inaccessibile lo store delle applicazioni, come scritto da Windows Central. La chiusura del progetto potrebbe dare più tempo a Microsoft per concentrarsi su Windows 10X, il sistema operativo in arrivo con lo smartphone Surface Duo.

Vi ricordiamo inoltre che negli ultimi giorni anche Bill Gates ha voluto dire la sua su Windows Mobile, ipotizzando uno scenario in cui quest'ultimo avrebbe potuto superare Android. Peccato che non sia andata così e che, nonostante l'inaspettato rinvio del termine del supporto, Windows 10 Mobile rimanga uno dei flop più clamorosi del decennio, come vi abbiamo spiegato in questo approfondimento.