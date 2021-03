Windows 10, non solo Auto HDR: in arrivo una serie di novità interessanti

Microsoft ha già preannunciato che il 21H1 Update includerà poche novità ma si focalizzerà sul miglioramento delle prestazioni del sistema operativo, ma non mancheranno le novità. Oltre al già annunciato arrivo dell'Auto HDR di Xbox Series X, infatti, sull'OS debutterà un'altra funzione molto interessante.

L'ultima build, che porta il numero identificativo 21337, messa a disposizione di coloro che sono iscritti all'Insider Program, infatti, include anche alcune novità per i desktop virtuali.

Gli utenti infatti saranno in grado di personalizzarli in base ai loro flussi di lavoro e gusti. Sostanzialmente, quindi, si potrà assegnare uno sfondo diverso per ogni singolo desktop, una cosa da non sottovalutare in quanto a livello visivo fornirà agli utenti che utilizzano questa importante funzione un feedback per spostarsi rapidamente tra le varie scrivanie a seconda delle necessità.

In arrivo anche alcune modifiche alle app preinstallate in Windows 10. Il Blocco Note avrà una nuova icona, e lo stesso varrà anche per Windows Terminal. Questi aggiornamenti saranno distribuiti tramite Microsoft Store e non tramite Windows Update, in quanto si tratta di modifiche di minore importanza.

Tra le altre notifiche segnaliamo anche un layout più spazioso per Esplora File. Nessuna informazione invece sulla possibile data di lancio dell'aggiornamento. Probabilmente bisognerà attendere ancora qualche mese.