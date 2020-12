Windows 10 non salva le vostre password? La soluzione ufficiale sta per arrivare

Sin dal mese di aprile Microsoft ha ricevuto parecchie segnalazioni riguardanti un bug che impediva, in maniera completamente casuale, a Windows 10 di ricordare le password in Chrome, Edge, OneDrive e altre app, ma solo a novembre lo ha riconosciuto. Ebbene, a inizio 2021 finalmente questo problema verrà ufficialmente risolto.

A posticipare così tanto il rilascio di un fix a questo bug è stata la sua stessa natura, dato che il suo verificarsi casualmente ne rendeva difficile il rilevamento della causa effettiva. In sé, però, agli occhi dell’utente è molto semplice in quanto, sostanzialmente, impedisce al sistema operativo di ricordare le credenziali dell'account di varie applicazioni come OneDrive, Outlook, Microsoft Edge, account Microsoft, account Google, Chrome, Adobe CC, ecc. Un utente ha infatti riportato: “Dopo l'aggiornamento a Windows 10 versione 2004, Windows non ricorda più le mie credenziali / password nelle app del sistema (incluso il browser) e mi chiede continuamente di accedere di nuovo”.

Questo può essere particolarmente scomodo per gli utenti che si affidano alla memorizzazione delle credenziali nel sistema per accedere rapidamente a ogni app, dunque Microsoft ha annunciato ufficialmente che il prossimo aggiornamento cumulativo in arrivo per febbraio-marzo 2021 porterà con sé il fix permanente, attualmente disponibile per i tester del programma Windows Insider.

Come dichiarato da Eric Lawrence, Microsoft Edge Program Manager, “Questo problema in Windows riguarda solo un numero relativamente piccolo di utenti con attività S4U e ora è stato risolto nell'ultimo canale insider di Windows 10”. Il difetto, che si dice anche eliminare i cookie nei browser Web, verrà corretto per il pubblico in generale nel prossimo aggiornamento opzionale prima di arrivare in tutte le versioni di Windows 10 nella suddetta versione Patch Tuesday.

Intanto si parla anche di Windows 10X: dopo la finalizzazione dell’ultima build per il lancio nel 2021, di recente sono giunte voci riguardanti una nuova modalità detta Modern Standby, utilissima per il risparmio energetico.