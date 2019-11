Windows 10: il November 2019 Update va in conflitto con Avast ed AVG. Come risolvere

Nuovi problemi per il November 2019 Update di Windows 10, che è stato rilasciato da qualche giorno. Secondo quanto segnalato da vari utenti, il pacchetto andrebbe in conflitto con alcune versioni precedenti di Avast ed AVG.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di problemi di compatibilità con antivirus di terze parti, ed infatti alcuni disservizi simili si erano presentati già con il May 2019 Update rilasciato ad inizio anno.

Il colosso di Redmond ha citato "problemi" non specificati con le versioni 19.5.4444.567 o precedenti di Avast ed AVG. I due antivirus condividono alcune componenti in quanto Avast ha acquistato AVG tre anni fa, ecco perchè i disservizi sono praticamente identici.

Microsoft nella pagina di stato dell'aggiornamento ha osservato che "per salvaguardare la tua esperienza di aggiornamento, abbiamo applicato una sospensione sui dispositivi con Avast e AVG". La compagnia di Redmond osserva che coloro che riportano problemi con l'installazione del May 2019 Update e November 2019 Update non devono fare altro che aggiornare gli antivirus alle versioni successive.

La società americana inoltre sconsiglia di installare manualmente l'aggiornamento per aggirare il blocco, utilizzando il pulsante "Aggiorna ora" o il Media Creation Tool, poichè ciò potrebbe causare gravi problemi al PC.

Nella giornata di ieri erano anche stati segnalati alcuni problemi con la ricerca di esplora risorse.