Windows 10 November 2019 Update: Microsoft dà il via alle installazioni automatiche

A circa tre mesi dal lancio del Windows 10 November 2019 Update, Microsoft ha etichettato l'aggiornamento come maturo e per questo motivo ha annunciato che sarà disponibile per tutti coloro che cliccheranno sul tasto "controlla aggiornamenti" nel menù "Impostazioni" del sistema operativo.

Ciò vuol dire che l'installazione avverrà in automatico rispetto a prima. In precedenza infatti, su alcuni computer non veniva rilevata la disponibilità dell'update a causa di problemi di compatibilità o bug. La società di Redmond evidentemente li ha risolti e per questo motivo ha ufficialmente dato il via alla distribuzione in maniera capillare.

Microsoft inoltre implementerà l'update più rapidamente tramite gli aggiornamenti automatici. Quest'ultima parte non rappresenta una novità assoluta, in quanto Microsoft ci ha abituati ad un approccio aggressivo per spingere gli utenti a tenere sempre aggiornati i PC.

Come abbiamo avuto modo di riportare a più riprese su queste pagine, il November 2019 Update non introduce alcuna novità di rilievo, ma include dei miglioramenti alle prestazioni e correzioni di vari bug segnalati dagli utenti nei mesi precedenti. Alcune indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni riferiscono che il 20H2 sarà molto simile al Windows 10 November 2019 Update.

Nel corso della prime metà dell'anno vedrà la luce Windows 20H1, il primo aggiornamento di rilievo del 2020, per cui lo sviluppo sarebbe già stato completato.