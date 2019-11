Il Windows 10 November 2019 Update pesa solo 180KB? E' normale, ecco perchè

E' disponibile anche in Italia da qualche giorno il Windows 10 November 2019 Update, ma come notato da molti, sui PC su cui è presente la versione più recente di Ten le dimensioni del pacchetto sono davvero ridotte: solo 180 KB. A fare lumi sulla questione ci ha pensato la stessa Microsoft, che ha spiegato le regioni.

Il colosso di Redmond ha spiegato che i file necessari erano già stati introdotti a maggio 2019, con il May 2019 Update, quindi l'update pubblicato qualche giorno fa altro non ha fatto che abilitarli. Di conseguenza, coloro che non hanno scaricato l'aggiornamento cumulativo di Maggio non potranno scaricare il November 2019 Update in questo modo ed il download sarà più corposo (si parla di circa 300 megabyte).

Vale però la pena notare che il November 2019 Update non introduce alcuna novità di rilievo: Microsoft ha più volte sottolineato che si tratta di un aggiornamento in stile Service Pack, che corregge alcuni bug e malfunzionamenti segnalati in precedenza dagli utenti.

Per vedere qualche nuova funzione bisognerà aspettare il prossimo anno: la società americana sta già effettuando alcuni test con gli iscritti al programma Insider, ed ha annunciato che le prossime build integreranno i DNS criptati di default. Quest'ultima misura ha già fatto discutere tra gli esperti, per i possibili risvolti sulle indagini.