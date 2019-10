Windows 10 November 2019 Update: svelato lo spazio richiesto su PC

Dopo l'annuncio dei processori supportati, Microsoft ha annunciato la lista completa dei requisiti minimi richiesti dal Windows 10 November Update che secondo alcuni rumor dovrebbe vedere la luce il 12 Novembre.

Sui PC infatti sarà necessario avere almeno 32 gigabyte di spazio libero per scaricare ed installare l'aggiornamento per il sistema operativo. Fondamentalmente il requisito è in linea con il May 2019 Update, che rappresentava già un incremento importante rispetto all'October 2018 Update per cui erano necessari solo 16 gigabyte di spazio.

Il documento di supporto si estende sia ai produttori che gli utenti che intendono installare l'aggiornamento sui propri PC.

Come abbiamo avuto modo di raccontare, il November 2019 Update non introduce alcune novità di rilievo a livello di usabilità del sistema operativo. Si tratta infatti di un aggiornamento cumulativo che integra tutti quelli precedenti. Secondo gli insider che negli ultimi tempi hanno avuto modo di testare l'update, però, sono previste delle modifiche al sistema di ricerca interna di Windows, che integrerà tutti i servizi, tra cui Bing.

Microsoft garantirà anche un ampio supporto per i processori. Dal fronte Intel il Windows 10 November 2019 Update sarà compatibile sui PC basati sui processori fino alla decima generazione (Intel Core i3 / i5 / i7 / i9-10xxx), gli Intel Xeon E-22xx, Intel Atom (J4xxx / J5xxx ed N4xxx / N5xxx), i Celeron ed i Pentium.

Per AMD invece è garantita la compatibilità con le CPU fino ala settima generazione, gli AMD Athlon 2xx, AMD Ryzen 3/5/7 3xxx, AMD Opteron e AMD EPYC 7xxx. Per Qualcomm invece è confinata ai SoC Snapdragon 855 ed 8cx.