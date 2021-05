Windows 10, che novità ci saranno con 21H2? C'entra Windows 95

Windows 10 è un OS in continuo aggiornamento e, visto l'alto numero di utenti che è solito utilizzarlo, c'è sempre grande interesse in merito alle novità implementate da Microsoft. Per questo motivo, non sono in pochi coloro che si stanno chiedendo quali saranno le novità dell'aggiornamento 21H2. Risulta dunque interessante analizzare la quesitone.

Ebbene, tra le novità legate all'update, come vi abbiamo già fatto sapere su queste pagine, ci sarebbe anche uno "svecchiamento" non di poco conto. La società di Redmond sembra infatti aver finalmente deciso di "mettere le mani" su alcune icone particolarmente datate, risalenti a Windows 95.

L'immagine presente in calce alla notizia lascia spazio a pochi dubbi in merito al cambiamento estetico: in un'icona sparisce finalmente il tubo catodico e si fa spazio a uno schermo decisamente più in linea con i tempi. In ogni caso, ricordiamo che questo cambiamento rientra da tempo nei piani di Microsoft, visto che la società di Satya Nadella ha già avviato da mesi la sostituzione delle icone.

Per il resto, oltre al "rinnovato design" emerso in queste ore, 21H2 dovrebbe risultare un update importante per Windows 10. Infatti, al netto dello "svecchiamento" estetico, ricordiamo che è atteso anche l'arrivo della "Modalità Eco" all'interno di "Gestione Attività". Quest'ultima potrebbe rivelarsi molto utile sia per quel che riguarda le performance del PC che per quel che concerne i consumi.