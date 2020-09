Windows 10, la nuova build porta con sé novità molto interessanti e utili

La build 20211 di Windows 10 rilasciata di recente dall’azienda di Redmond ha portato una funzionalità molto utile che permette all’utente di cercare tipi di file, protocolli e applicazioni, ma anche tante altre novità per quanto riguarda il Pannello di Controllo e una nuova feature chiamata “Meet Now”. Ecco di cosa si tratta.

Partiamo dalla prima miglioria citata: nella nuova versione di Windows 10, resa disponibile agli Insider nel canale dedicato agli sviluppatori, Microsoft ha alleggerito ancora il pannello di controllo rimpiazzando la sezione “Programmi e funzionalità” con “Applicazioni e funzionalità”, che permetterà sì di disinstallare i programmi ma anche cambiare i file .exe delle applicazioni, oltre che accedere a ulteriori pagine per cambiare altre impostazioni.

Altra novità riguarda i dettagli della scheda grafica: nella build 20211 Microsoft ha deciso di far apparire tutte le informazioni della GPU direttamente su Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema assieme ai dati di CPU, RAM e tanto altro.

Ancora, a quanto pare la società di Redmond sarebbe interessata a integrare un programma gratuito per videoconferenze direttamente sul suo sistema operativo: al posto di installare Skype o Microsoft Teams, ora l’alternativa pre-installata sarà “Meet Now”, piattaforma che permetterà all’utente di avviare chat, chiamate o videochiamate senza la necessità di fare il login con account Skype o Microsoft. Come utilizzarla? Basterà creare una stanza o unirsi a una di esse, per poi inviare il link per unirsi ai propri amici o colleghi di lavoro, i quali poi dovranno soltanto copiarlo su browser o anche direttamente su Skype.

Tutte queste novità dovrebbero arrivare più tardi nel 2020, mentre nel 2021 verrà aggiornata anche la tastiera touch per introdurre nuove animazioni, GIF animate, suoni inediti e una funzione chiamata Voice Typing.