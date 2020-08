Windows 10, ecco la nuova feature che vi salverà tanto spazio nel PC

La nuova feature in arrivo su Windows 10 è l’archiviazione delle app per risparmiare spazio su disco e banda internet. Avvistata pochi giorni fa nella ultima build 20201 del sistema operativo rilasciata da Microsoft, permetterà agli utenti di cancellare l’app ma tenere in memoria dati e documenti. Ecco come funzionerà.

Per attivarla basterà accedere a Impostazioni > App e Funzionalità e cliccare sullo switch della funzione “archiviazione applicazioni”. In questo modo Windows 10 archivierà automaticamente ogni programma usato poco frequentemente, recuperando spazio nel disco rigido dove sono installati; in caso di utilizzo, allora il sistema si connetterà a Internet e scaricherà la versione completa (ma solo se ancora disponibile).

Questa feature, o meglio una simile, è già presente sui sistemi operativi iOS e macOS offerti da Apple: l’app rimane visibile all’utente ma risulta “inattiva, archiviata” e, soltanto in caso di apertura, il sistema si occuperà del download dei file necessari. Con ogni probabilità nel caso di Windows 10 funzionerà soltanto con le applicazioni scaricate da Windows Store.

Non è ancora noto quando tale funzione sarà disponibile a tutti gli utenti e non più soltanto al circuito Insider, dunque dovremo aspettare un po’ di tempo prima di ricevere notizie ufficiali dall’azienda di Redmond. Intanto, continuano ad apparire online video ufficiali che mostrano come funzionerà il nuovo e rinnovato menu Start di Windows 10. Ma c'è anche una "brutta notizia": l'antivirus integrato Defender non potrà essere più disabilitato permanentemente.