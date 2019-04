Windows 10, la nuova Insider Preview porta le notifiche Android su PC

Mentre mancano ormai poche settimane al via della distribuzione del May 2019 Update, Microsoft ha già dato il via ai test per la nuova Insider Preview di Windows 10, che porta il numero di build 18885.

Secondo quanto riferito da vari utenti che hanno avuto modo di mettere le mani su questa nuova versione del sistema operativo, Windows 10 20H1 dovrebbe introdurre la gestione delle notifiche degli smartphone Android direttamente sui PC basati su Windows 10.

Il tutto avviene tramite l'applicazione Your Phone che, come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, consentirà di gestire le notifiche su PC, senza doversi affidare a software o applicazioni di terze parti. Gli utenti dal loro canto potranno gestirle, ma anche consultarle ed eliminarle (sia singolarmente che tutte insieme).

La nuova build a quanto pare ha anche introdotto il supporto al mirroring delle applicazioni a più dispositivi: le new entry sono OnePlus 6, OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, S10 ed S10+, Galaxy Note 8 e Galaxy Note 9, ma in futuro dovrebbero fare la loro comparsa nella lista anche altri dispositivi. E' però richiesto uno smartphone Android con la versione 7.0 Nougat o successiva, e con a bordo almeno 1 gigabyte di RAM.

Microsoft come sempre invita gli utenti a non installare questa versione, in quanto non stabile, sul PC primario.