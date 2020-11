Windows 10, nuove informazioni sull'arrivo del supporto alle app Android

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato su queste pagine la notizia relativa all'arrivo del supporto alle app Android su Windows 10, per la contentezza di molti utenti che hanno accolto calorosamente la novità. Quest'oggi, tramite Windows Central, sono arrivate altre informazioni a riguardo.

Secondo quanto riferito dal sempre puntuale Zac Bowden, il progetto sarebbe internamente noto come "Project Latte".

A quanto pare il colosso di Redmond starebbe lavorando su una soluzione che consentirà agli sviluppatori di portare le loro app Android su Windows 10 senza la necessità di stravolgere il codice sorgente, ma solo attraverso poche modifiche. Bowden osserva che Project Latte vuole adottare un approccio simile a quello di WSL (Windows Subsystem for Linux).

Bowden ritiene che è improbabile che Project Latti includa il supporto ai Google Play Services, dal momento che Google non consente di installarli su dispositivi diversi da quelli Android nativi e Chrome OS. Ciò implica che le app che richiedono le API dei Play Services probabilmente dovranno essere aggiornate per fare in modo che non dipendano dai servizi di Google e quindi per girare su Windows 10.

E' chiaro che si tratta di uno sviluppo interessante, soprattutto per i tanti sviluppatori che non dispongono di un'app Windows 10 e che sono interessati ad approdare sul Microsoft Store. Il lancio dovrebbe avvenire in autunno 2021 attraverso il classico aggiornamento si sistema, mentre l'annuncio sarebbe in programma ad inizio anno.