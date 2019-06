Windows 10: i nuovi requisiti di spazio non sono validi per tutti i PC

Lo scorso mese di Aprile, Microsoft ha aggiornato i requisiti hardware minimi per Windows 10, ed ha annunciato che per la versione 1903 del sistema operativo sono richiesti almeno 32 gigabyte di spazio anzichè 16GB per la build a 32 bit e 20 gigabyte su quella a 64 bit. Oggi arriva un nuovo documento di rapporto a riguardo.

Secondo quanto affermato, infatti, la novità sulla memoria minima riguarderebbe solo i nuovi PC. Ciò significa che se si possiede un PC a 32 bit con 16 gigabyte di spazio di archiviazione, il dispositivo sarà comunque supportato e potrà essere aggiornato.

Il colosso di Redmond ha quindi precisato che il requisito minimo si applica solo ai nuovi dispositivi e dovrà essere seguito dai produttori che intendono lanciare sul mercato PC basati su Ten.

Microsoft comunque non ha specificato quali sono i requisiti minimi per installare il May 2019 Update, che è in fase di distribuzione da qualche settimana.

Nel documento di supporto infatti Microsoft non fornisce molte indicazioni sulla quantità di spazio richiesta per il nuovo major update, ma dal momento che non è presente alcun tipo d'informazione, è probabile si applichi il vecchio requisito di 16 gigabyte. Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci novità a riguardo.