Windows 10, presto un nuovo aggiornamento migliorerà le prestazioni nel gaming

L'arrivo in aprile dell'aggiornamento KB5000842 per Windows 10 ha risolto davvero tantissimi problemi ma, come emerso appena dopo il suo rilascio, avrebbe peggiorato le performance nel gioco.

Come riporta anche la fonte, subito dopo l'aggiornamento, anche NVIDIA dovette rilasciare delle dichiarazioni in merito, affermando che "se state sperimentando rallentamenti nelle performance di gioco, verificate se disinstallare l'aggiornamento KB5000842 di Windows 10 risolve il problema".

Anche Microsoft stessa dovette ammettere il problema, dichiarando che "un contenuto numero di utenti ha sperimentato prestazioni sotto le aspettative nei giochi dopo l'installazione di questo aggiornamento. La maggior parte degli utenti affetti da questa problematica eseguono giochi a tutto schermo esclusivo o in finestra senza bordi e utilizzano due o più monitor".

Alla fine il colosso di Redmond dovette fare marcia indietro su questo aggiornamento opzionale, ma oggi la musica sembrerebbe cambiata definitivamente. Con l'aggiornamento KB5003690, attualmente in fase di rilascio nei canali Beta e Preview, Microsoft ha infatti rilasciato il fix per questo problema. Sul changelog ufficiale leggiamo:

Microsoft ha sistemato un problema di un piccolo gruppo di utenti che ha sperimentato un abbassamento delle prestazioni nei giochi rispetto alle aspettative dopo l'aggiornamento KB5000842 o successivi.

Per saperne di più e leggere tutto il changelog ufficiale, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale.