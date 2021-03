Windows 10, nuovo bug dell'aggiornamento di marzo causa arresti anomali e BSOD

Gli utenti di Windows 10 non hanno ancora pace, anzi i problemi dell’aggiornamento cumulativo di febbraio sembrano essere quasi solo l’inizio di una serie di grattacapi. Nelle ultime ore, infatti, altri utenti hanno segnalato un grave bug dell’update KB5000802 del mese di marzo che causa Blue Screen of Death.

Come riportato anche dai colleghi di Windows Latest, questo aggiornamento automatico di marzo 2021 causerebbe arresti completi e anomali con BSOD dal codice di errore “APC_INDEX_MISMATCH for win32kfull.sys”.

La causa, secondo anche delle testimonianze da parte degli stessi utenti, andrebbe ritrovata nell’utilizzo delle stampanti: “Questo aggiornamento sembra causare schermate blu durante la stampa con i driver Kyocera Universal Print. Ho già ricevuto almeno 20 casi confermati da 4 diversi clienti ed è passata solo un'ora dall'inizio della giornata”, segnala un utente del sistema operativo firmato Microsoft nei forum dell’azienda.

Su Reddit le segnalazioni sono analoghe: “Windows 10 2004 e 20H2 sembrano avere BSOD identici. Ho anche provato ad aggiornare i driver al recente KX Universal Printer Driver (v.8.1.1109) ma questo non risolve il problema”. Al momento i rapporti riguardano marchi come Kyocera, Ricoh, Zebra e altri ancora e non è chiaro quante macchine siano colpite.

Ma non finisce qui! Windows 10 sembrerebbe arrestarsi in modo anomalo anche nel caso in cui un utente clicchi sull’opzione “Stampa” su Blocco note e Microsoft Word, basta avere una stampante collegata e utilizzata dal computer. Di conseguenza, il colosso di Redmond ha temporaneamente interrotto il lancio dell'aggiornamento cumulativo di marzo 2021 per lavorare su una soluzione definitiva.

In attesa di quest’ultima, l’unico rimedio risulta essere la disinstallazione dell’update: basta aprire Impostazioni > Aggiornamenti e sicurezza > Windows Update, cliccare su Visualizza cronologia aggiornamenti > Disinstalla aggiornamenti e infine, dopo avere trovato l’update in questione, cliccare su Disinstalla.

Fortunatamente per tutti noi, gli sviluppatori starebbero lavorando anche su diversi strumenti importanti per la sicurezza degli aggiornamenti, ovvero gli Update Health Tools.