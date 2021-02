Windows 10, il nuovo design cambierà anche il menu Start: ecco come

L’aggiornamento “Sun Valley” di Windows 10 atteso per l’arrivo nel corso dell’autunno 2021 porterà con sé l’ormai famoso, grande cambio di design dell'interfaccia utente, il quale a quanto pare includerà anche cambiamenti interessanti per il menu Start: vediamo di cosa si tratterà.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Windows Latest, sempre aggiornato su tutte le novità del mondo Microsoft, l’azienda intenderebbe cambiare Start rendendo gli angoli più arrotondati in linea con il rinnovamento generale e, soprattutto, farà “fluttuare” il menu appena sopra alla barra delle applicazioni esattamente come potete vedere nell’immagine in calce all’articolo (non ufficiale, ma ricreata da Windows Latest alla luce delle indiscrezioni apparse in rete fino a oggi).

I riferimenti nelle build di anteprima hanno suggerito, inoltre, che l’interfaccia utente più tondeggiante la vedremo anche per Centro operativo, caselle di testo e tutte le altre componenti UI base. In particolare, però, l’effetto flutuante e gli angoli arrotondati del menu Start non sembrano essere disattivabili o modificabili. Trattandosi però di rumor e non di leak o dati ufficiali, l’invito è quello di prenderli con le pinze in attesa di trailer da parte dell’azienda di Redmond o del feedback sulle prove dei tester del programma Windows Insider.

Tra le altre novità particolarmente interessanti dell’aggiornamento Sun Valley si parla anche di nuovi elementi in arrivo per il tema scuro, detto anche Dark UI. Prima dell’update 21H2, però, sarà la volta della versione 21H1 attesa per giugno.