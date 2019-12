Windows 10: il nuovo Edge si installerà in automatico tramite Windows Update

In un nuovo articolo, Microsoft ha annunciato che rilascerà il nuovo Edge basato su Chromium sotto forma di aggiornamento in Windows Update a partire dal mese di Gennaio. Il colosso di Redmond distribuirà il pacchetto, che sostituirà il vecchio Edge, a tutti gli utenti Windows 10 che hanno installato almeno l'April 2018 Update.

Per la maggior parte degli utenti, questo cambiamento non avrà alcun impatto significativo sull'utilizzo del sistema operativo, in quanto in molti continuano ad utilizzare regolarmente Chrome per navigare in internet.

La base di utenti di Edge comunque negli ultimi anni è cresciuta considerevolmente, e l'aggiornamento automatico potrebbe provocare qualche grattacapo agli utenti. Per questo motivo, Microsoft ha messo a disposizione uno strumento che impedisce al nuovo browser di installarsi in automatico sul computer. Il processo è piuttosto semplice e consente di scegliere quando e se installare la nuova applicazioni.

La società americana ha anche sottolineato che dopo la versione iniziale, gli aggiornamenti di Edge non saranno collegati a quelli di Windows. Gli utenti saranno in grado di installare le build stabili varie volte durante l'anno.

Ricordiamo che il nuovo Microsoft Edge sarà disponibile dal 15 Gennaio su Windows e macOS e sarà compatibile con Windows 7, 8, 8.1 e 10, oltre a macOS, Android ed iOS.