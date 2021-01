Windows 10, nuovo Experience Pack in arrivo: ecco le feature che porterà con sé

Microsoft è sempre al lavoro per portare grandi novità al suo sistema operativo Windows 10, anche in attesa degli aggiornamenti principali come lo Spring Update o versione 21H1 prossimo al rilascio. Spesso queste feature inedite vengono implementate via “Experience Pack” separati, di cui ne starebbe per arrivare uno a breve.

Secondo quanto riportato da Windows Latest, infatti, questo nuovo metodo di introdurre funzionalità nei PC permetterà agli utenti di ricevere quasi ogni mese miglioramenti all’OS del colosso di Redmond. Il primo Experience Pack è già stato testato tramite il canale beta del programma Insider nel mese di dicembre, ma ora l’azienda ha rilasciato un secondo pacchetto.

Windows Feature Experience Pack 120.2212.2020.0, stando alla lista di modifiche pubblicata da Microsoft, include principalmente miglioramenti all’esperienza d’uso della cattura dello schermo e una feature inedita che consente di copiare e incollare uno screenshot direttamente in una cartella in Esplora File. Novità minori, infine, riguardano un aggiornamento della tastiera touch con supporto per la tastiera divisa.

L’Experience Pack in questione è in fase di lancio per tutti gli utenti iscritti al canale beta e funzionerà solamente nei computer con Windows 10 versione 20H2 Build 19042.662 o successiva. L’attivo per tutti gli utenti, invece, non è noto; probabilmente le funzionalità verranno introdotte durante gli aggiornamenti opzionali rilasciati tra le patch principali del sistema.

Intanto Microsoft sta lavorando anche sulla Dark UI, o banalmente il tema scuro, introducendo novità estetiche per rendere l’interfaccia più uniforme e coerente, facile da usare.