Windows 10, il nuovo Fluent Design si mostra ancora: ecco le ultime anteprime

La piccola anteprima del Fluent Design su Microsoft Teams non è l’unica che si è mostrata in questi giorni su Windows 10, anzi ce ne sarebbero altre visibili in ogni singolo PC. Microsoft avrebbe infatti usato alcuni screenshot nell’app Suggerimenti disponibile nel computer di tutti gli utenti, confermando alcune scelte di design.

Ricordiamo, innanzitutto, che Fluent Design è già disponibile su ogni dispositivo con sistema operativo Windows 10 sin da quando l’azienda ha deciso di abbandonare il design Metro presente sul predecessore Windows 8 e su alcuni ormai storici smartphone Nokia. Ora però a Redmond starebbero lavorando su una versione finale con diverse novità e feature inedite, in attesa per la distribuzione ai tester a partire dall’anno prossimo, per un rilascio ufficiale verso fine 2021.

Nonostante questi piani, alcuni utenti hanno già spulciato la versione attuale di Windows 10 nel tentativo di scovare qualche piccola anteprima e soddisfare la curiosità degli appassionati. Il risultato è un insieme di screenshot disponibili nell’app Suggerimenti: per accedervi basta aprire il menu Start, scrivere “Suggerimenti” e cliccare sull’app con il logo della lampadina. Una volta fatto, alcuni esempi li potrete trovare su “Informazioni di base su Windows 10”: il primo suggerimento vi permette già di dare un’occhiata alla casella di ricerca con interfaccia utente semitrasparente, ma se poi osservate il quinto e l’ottavo suggerimento potete vedere anche il Fluent Design con angoli rotondi e colori molto più vividi rispetto al design attuale.

Ma non si fermerebbero qui le novità riguardanti questo futuro aggiornamento: Windows Latest ha catturato immagini anche della schermata Impostazioni, del controllo della password Wi-Fi e la pagina di Windows Update. Tute mostrano le stesse novità, in realtà, ovvero angoli rotondi e colori più accesi, assieme a una interfaccia più pulita ed elegante.

L’update a Fluent Design, comunque, dovrebbe portare anche un nuovo task manager, un menù Esplora File inedito e tante altre novità.