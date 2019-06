Windows 10: il nuovo terminale disponibile al download dal Microsoft Store

Dopo averci dato un assaggio del nuovo terminale di Windows 10, Microsoft ha finalmente reso disponibile al download la versione Preview del software. Si tratta quindi di una build non definitiva, che però permette a tutti di provare le interessanti novità introdotte dalla società di Redmond.

Tra le principali novità, troviamo il supporto a più schede e la possibilità di personalizzare il terminale attraverso temi e molto altro. Tuttavia, in questa prima versione Preview è necessario andare a mettere le mani su un file JSON per ottenere tutte le funzionalità, compresa la possibilità di modificare lo sfondo del terminale. Insomma, al momento si tratta chiaramente di uno strumento destinato agli sviluppatori e agli utenti più esperti. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale di Microsoft (in inglese) per tutte le informazioni del caso.

Per quanto riguarda l'installazione, tutto ciò che dovete fare è aprire il Microsoft Store (attraverso il link in fonte) e cliccare sul pulsante Get. Dopodiché, vi basta premere sulla voce Apri Microsoft Store e successivamente su quelle Ottieni e Installa.

Microsoft descrive il terminale in questo modo: "Windows Terminal è un nuovo terminale moderno, veloce, efficiente, potente e produttivo per gli utenti che preferiscono strumenti a riga di comando come Command Prompt, PowerShell e WSL. Le sue caratteristiche principali includono più schede, supporto dei caratteri Unicode e UTF-8, un motore di rendering del testo con accelerazione della GPU e temi, stili e configurazioni personalizzati".