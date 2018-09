Windows 10: l'October 2018 Update in arrivo il 2 Ottobre?

Sembra ormai mancare poco al rilascio della Build 17763 di Windows 10 da parte di Microsoft. Secondo quanto riferito da alcuni siti, il lancio sarebbe ormai dietro l'angolo e potrebbe avvenire nel giro di pochissimi giorni.

Un membro del forum MyDigitalLife ha scoperto le immagini ESD della Build 17763 che forniscono un'indicazione quanto mai chiara sulla data di rilascio dell'October 2018 Update.

A quanto pare la società di Satya Nadella si starebbe preparando per iniziare la distribuzione già dal prossimo 2 Ottobre. Il link alla pagina products.xml da cui si dice che provengono le immagini include proprio il dato "20181002" che, se letto al contrario si traduce in 02 10 2018, appunto quella che secondo molti potrebbe essere la data di lancio.

La build è già disponibile sui Fast e Slow Ring, ed il prossimo passo sarà la Release Preview, seguita da eventuali bug fix e poi dal rilascio al pubblico. In caso di reale rilascio il 2 Ottobre, l'arrivo dell'ultima preview potrebbe avvenire già nel corso dei prossimi giorni, per permettere agli ingegneri di fixare eventuali problemi.

Microsoft inoltre ha in programma un evento per quello stesso giorno, nel corso del quale la società potrebbe semplicemente annunciare l'aggiornamento per rilasciarlo poco dopo.