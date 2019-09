Windows 10, l'October 2019 Update arriva questa settimana?

A pochi giorni dal lancio dell'aggiornamento KB4517211, la società di Redmond sarebbe già pronta ad iniziare la distribuzione del prossimo major update per Windows 10, che con ogni probabilità si chiamerà October 2019 Update. Il pacchetto è già a disposizione sul Release Preview Ring ed ha fatto la sua comparsa sul WSUS.

Secondo quanto osservato da Windows Latest, la disponibilità sul Windows Server Update Service segna l'ultimo scoglio prima dell'arrivo al pubblico. Con ogni probabilità infatti si tratta della Final Release Candidate, il che vuol dire che ormai la pubblicazione è prossima.

Ulteriori conferme potrebbero arrivare anche mercoledì 2 Ottobre, quando è in programma l'atteso keynote che dovrebbe segnare il debutto dei nuovi Surface e delle novità software per la seconda parte dell'anno. Secondo molti, l'aggiornamento di Ottobre sarà mostrato da Panos Panay e colleghi, per poi arrivare sugli oltre 900 milioni di dispositivi entro venerdì.

Non sono in programma grosse modifiche al sistema operativo, ed in molti l'hanno già paragonato ai vecchi Service Pack, segno che includerà varie correzioni e miglioramenti "nascosti". Tra le novità sarebbe in programma il lancio di un nuovo sistema di gestione della batteria sui laptop basati su determinati processori. Microsoft inoltre starebbe anche introducendo la possibilità per gli assistenti di terze parti come Alexa di Amazon di essere attivati direttamente dalla schermata di blocco di Windows 10.