Windows 10: l'October 2020 Update sarà ultraleggero, svelato il peso

L'October 2020 Update di Windows 10 è ormai pronto: Microsoft ha ultimato lo sviluppo dell'aggiornamento, che dovrebbe arrivare il prossimo mese su milioni di PC, ma nel frattempo emergono i primi dettagli tecnici. A quanto pare, infatti, il pacchetto sarà davvero ultraleggero e richiederà pochi minuti (o secondi) per il download.

Direttamente dagli iscritti al programma Windows Insider, ci giunge notizia che il Windows 10 20H2 peserà meno di 100 megabyte, il che ha perfettamente senso dal momento che da molti è etichettato come un vero e proprio Service Pack, che andrà a correggere i problemi e bug segnalati dagli utenti negli ultimi mesi, senza aggiungere novità di rilievo a parte qualche modifica al menù Start.

La notizia quindi non rappresenta certo una sorpresa, ma le dimensioni potrebbero arrivare anche a 400 megabyte se non si dispone dell'aggiornamento cumulativo applicato al May 2020 Update. Le motivazioni sono puramente tecniche: l'update di Ottobre infatti richiede alcuni file rilasciati attraverso dei pacchetti disponibili su Windows Update da qualche mese.

Se invece sul proprio PC non si è proprio installato il May 2020 Update (versione 2004), bisognerà scaricare anche quello e le dimensioni del download si aggireranno tra 4 e 4,7 gigabyte, che rappresenta una dimensione comune per tutti gli aggiornamenti di Windows.