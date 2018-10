Windows 10 October Update e file cancellati: Microsoft indaga sulle segnalazioni

Nella giornata di ieri abbiamo riportato su queste pagine la notizia relativa a diverse segnalazioni arrivate da parte di utenti Windows 10 che avevano installato l'October Update e che lamentavano l'improvvisa cancellazione di molti file dai propri PC.

Su Reddit con il passare delle ore il numero di segnalazioni è aumentato, ed i casi hanno fatto molto scalpore. Un utente ha affermato di aver perso oltre 200 gigabyte di file a seguito dell'aggiornamento, ma anche altre persone hanno riportato problemi simili.

Dalle prime ipotesi sembrerebbe che il tutto sia collegato ad OneDrive, il servizio di cloud storage della società di Satya Nadella, ma si tratta appunto di ipotesi che ad oggi non hanno trovato riscontri ufficiali.

E' inoltre emerso che l'aggiornamento avrebbe causato un aumento dell'energia assorbita, con conseguente riduzione della durata della batteria su laptop. Quest'altro disservizio è stato lamentato da molti utenti attraverso i vari canali social ed i forum dedicati. A quanto pare però l'eccessivo utilizzo di energia sembrerebbe derivare da alcuni problemi di compatibilità con i driver Intel Display Audio di alcuni processori Intel, di cui Microsoft è già a conoscenza al punto che ha bloccato il rilascio su determinati modelli di computer.

Un rappresentante del colosso di Redmond, parlando con il Business Insider ha reso noto che la compagnia è a conoscenza dei problemi e gli ingegneri sono già al lavoro per esaminarli. Non è chiaro se sia in programma il rilascio di qualche fix come quello per il Task Manager o meno