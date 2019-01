Windows 10: l'October Update si installa automaticamente

L'October Update di Windows 10 negli ultimi tempi è stato al centro di non poche polemiche a causa dei numerosi bug e problemi riscontrati dagli utenti, tra cui quello che provocava la cancellazione automatica dei file ed il problema con il Task Manager.

Microsoft ha provveduto a correggere tutti questi bug e, sebbene l'adozione dell'aggiornamento proceda ancora a rilento, oggi arriva un'importante indicazione.

Come notato da Windows Latest, infatti, Microsoft ha aggiornato la pagina di supporto dedicata per annunciare che sta iniziando l'implementazione graduale automatica del'October Update. Nel documento si legge che "stiamo iniziando la fase d'implementazione graduale per tutti gli utenti tramite Windows Update, offrendo inizialmente l'aggiornamento ai dispositivi che possano avere i benefici migliori dall'aggiornamento, il tutto basandoci sul nostro modello di deep learning. L'aggiornamento è anche disponibile per gli utenti esperti che selezionano "verifica aggiornamenti" tramite Windows Update".

Sostanzialmente quindi, il colosso di Redmond intende spingere sull'acceleratore per aumentare l'adozione di quello che è già stato etichettato da molti come uno degli aggiornamenti più controversi e criticato degli utenti, per le ragioni di cui sopra.

Come sempre quando si è di fronte ad aggiornamenti di questo tipo, consigliamo di effettuare un backup dei dati prima di procedere con il processo d'installazione, al fine di evitare cattive sorprese.