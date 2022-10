Windows 10 ottiene Patch Tuesday di ottobre 2022: risolti bug importanti

Parallelamente all’arrivo delle patch di ottobre 2022 su Windows 11, anche la versione precedente dell’OS di casa Microsoft risulta interessato dal Patch Tuesday: Windows 10 riceve gli aggiornamenti cumulativi mensili, come da prassi, per introdurre nuove correzioni di vulnerabilità di sicurezza e bug.

Gli update cumulativi KB5018410 e KB5018419 sono disponibili esclusivamente per le versioni 21H2, versione 21H1, versione 20H2 e 1809; in altre parole, non è disponibile per Windows 10 1909 o Windows 10 2004. Specifichiamo che si tratta di aggiornamenti obbligatori che verranno installati automaticamente da Windows durante la manutenzione del computer. Se preferite ottenere la patch il prima possibile, potete verificare su Impostazioni > Windows Update la loro disponibilità per procedere con download e installazione.

Tra le correzioni principali notiamo la risoluzione di un bug che richiede la reinstallazione di un'app quando non è scaricata da Microsoft Store; il fix per una schermata blu che si verifica quando si cambia la modalità di visualizzazione durante l’utilizzo di più schermi; e il fix di un problema con la modalità IE dopo l'apertura di un file PDF. Non mancano poi correzioni di vario genere che a noi utenti occidentali non interessano, e vari miglioramenti della sicurezza del sistema operativo.

