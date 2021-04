Windows 10, Paint sta per perdere uno dei pulsanti in evidenza

Windows 10 è al centro di parecchie novità in questo periodo, visto anche l'arrivo del tool per l'installazione delle applicazioni Linux. Tuttavia, non si sente molto spesso di una modifica importante relativa all'iconico Paint, software disponibile su PC ormai da parecchio tempo.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, all'interno del noto programma presto non ci sarà più il tasto "Modifica con Paint 3D", in genere messo in evidenza in alto a destra. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che Microsoft ha deciso di abbandonare la strada dei "programmi 3D" (tra cui "Paint 3D"). Questi ultimi non hanno infatti ottenuto il risultato sperato, tanto che si è deciso di puntare nuovamente sul classico Paint.

In questo contesto, l'azienda di Redmond sta effettuando vari cambiamenti, rimuovendo un po' tutte le opzioni relative a Paint 3D dal sistema operativo. Qualche settimana fa è stato il turno della voce legata al clic destro del mouse, mentre ora si va ad agire direttamente all'interno di Paint. In ogni caso, questa novità è prevista per l'aggiornamento 21H2 "Sun Valley" di Windows 10, previsto per la seconda metà del 2021.

Insomma, lunga vita al classico Paint, che ricordiamo è stato originariamente rilasciato, ovviamente nella sua prima versione, nel lontano 1985. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia.