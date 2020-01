Windows 10, ecco il primo Patch Tuesday del 2020: novità e download

Primo aggiornamento dell'anno per Windows 10. Nella giornata di ieri la società di Redmond ha lanciato il Patch Tuesday per il proprio sistema operativo, disponibile su tutte le versioni supportate del sistema operativo, inclusi i PC su cui è installato il November 2019 Update. L'aggiornamento è disponibile via OTA e link.

L'aggiornamento, che porta il codice kB4528760 (build 18363.592) include delle correzioni di sicurezza per il kernel di Windows, Microsoft Scripting Engine, Windows Server ed altre componenti. Microsoft però non sembra ancora aver riconosciuto i problemi con il File Explorer, sebbene abbia parlato di un fix in arrivo.

Nel changelog si parla anche della correzione di una "vulnerabilità di sicurezza grave" riscontrata in Windows 10 ed altre versioni del sistema operativo e che sarebbe legata ad una componente che gestisce la crittografia. Questa, se sfruttata agli aggressori, potrebbe mascherare un malware come applicazione autentica, inducendo gli utenti meno esperti ad avviarla e ad effettuare l'installazione.

Microsoft ha affermato che la patch verrà implementata anche tramite Windows 10 automaticamente sui PC su cui non è stato disabilitato il servizio di installazione automatica.

Come dicevamo poco sopra, è disponibile anche un link diretto per effettuare il download di Windows 10 KB4528760 a 32 bit (x86) e 64 bit.