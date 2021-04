Windows 10, il Patch Tuesday di aprile 2021 è disponibile: tutte le novità

Il Patch Tuesday di aprile 2021 per Windows 10 è finalmente disponibile per tutte le versioni del sistema operativo di casa Microsoft ancora presenti sul mercato, dalle ultime 20H2 e v2004 alla più vecchia v1507. Vediamo quali sono tutte le novità portate dagli sviluppatori e come scaricarla sul proprio computer, fisso o portatile che sia.

Innanzitutto, vediamo quali sono le Build rilasciate a seconda della versione dell’OS:

KB5001340 (Build 10240.18906) per la versione 1507

KB5001347 (Build 14393.4350) per la versione 1607

KB5001339 (build 17134.2145) per la versione 1803

KB5001342 (build 17763.1879) per la versione 1809

KB5001337 (Build 18363.1500) per la versione 1909

KB5001330 (Build 19041.928 e 19042.928) per v2004 e 20H2

Per installarle basterà accedere alla pagina Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update e controllare la disponibilità della patch d’interesse, per poi selezionare Scarica e installa e, infine, riavviare il dispositivo una volta completato il processo.

Scendendo dunque nel dettaglio, l’aggiornamento in questione non include alcuna nuova funzionalità ma porta con sé correzioni di sicurezza per 5 bug zero-day, oltre 102 vulnerabilità – comprese quelle poche rimaste legate a Microsoft Exchange – e diversi fix definitivi per i disguidi con le stampanti e per problemi di prestazioni relativi a Explorer.exe, processo che negli ultimi mesi ha iniziato a utilizzare molte risorse di sistema per motivi non ancora ben identificati.

Inoltre, gli sviluppatori del colosso di Redmond hanno completato la rimozione in via definitiva di Microsoft Edge Legacy, sostituito da diverso tempo dalla versione del browser basata su Chromium. Infine, con questa patch si punta sempre di più all’uniformità globale del sistema operativo con l’obbligo per l’utenza di aggiornare Windows 10 alla versione 20H2, grazie alla sua installazione automatica a partire dalle versioni precedenti.

A proposito di Windows 10, un dipendente Microsoft ha mostrato per sbaglio il nuovo design pubblicando uno screenshot su Twitter.