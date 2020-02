Windows 10, ecco il Patch Tuesday di Febbraio 2020: le novità

Puntuale come ogni secondo martedì del mese, Microsoft ha rilasciato i nuovi aggiornamenti di Windows 10, nell'ambito del classico "Patch Tuesday". L'update porta il nome in codice KB453269 ed è disponibile per Windows 1903 e 1909.

Di seguito il changelog ufficiale:

Improves the installation experience when updating to Windows 10, version 1903;

Updates to improve security when using Internet Explorer and Microsoft Edge;

Updates to improve security when using Microsoft Office products;

Updates to improve security when using input devices such as a mouse, keyboard, or stylus;

Addresses an issue that occurs when migrating cloud printers during an upgrade;

Improves the installation experience when updating to Windows 10, version 1903;

Security updates to Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows Fundamentals, Windows Cryptography, Windows Virtualization, Windows Network Security and Containers, Windows Server, Windows Management, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, the Microsoft Scripting Engine, and Windows Shell.

Sostanzialmente, quindi, il colosso di Redmond si è soffermato su aggiornamenti minori e per migliorare la sicurezza di vari prodotti, tra cui Internet Explorer, Microsoft Office ed anche dispositivi esterni.

Tra i principali problemi risolti ce n'è uno riguardante le stampanti, ma è comunque interessante notare come nella lista degli aggiornamenti figuri anche Internet Explorer, per cui gli ingegneri hanno lavorato per incrementare la sicurezza.



Il download può essere effettuato direttamente tramite questo indirizzo.