Windows 10, è l'ora del Patch Tuesday di novembre: come scaricare l'update e le novità

Windows 10 ha ricevuto in queste ore il consueto aggiornamento denominato Patch Tuesday, dedicato principalmente a risolvere gli ultimi problemi di sicurezza scoperti nel sistema operativo di casa Microsoft. Dopo l’October 2020 Update, anche questa patch è obbligatoria per tutti gli utenti: ecco cosa porta a Windows 10.

Innanzitutto, chiariamo quali sono i vari codici della patch cumulativa in base alla versione dell’OS installata nel PC:

KB4586830 (Build 14393.4046) per la versione 1607;

KB4586782 (Build 15063.2554) per la versione 1703;

KB4586785 (build 17134.1845) per la versione 1803;

KB4586793 (build 17763.1577) per la versione 1809;

KB4586786 (Build 18362.1198 e Build 18363.1198) per le versioni 1903 e 1909;

KB4586781 (Build 19041.630 e Build 19042.630) per le versioni 2004 e 20H2;

Saranno tutti scaricabili direttamente tramite l’app Impostazioni > Windows Update, dove potrete vedere se è disponibile premendo il pulsante “Verifica aggiornamenti”; peseranno poco più di 300 MB (se avete deciso di non scaricare gli ultimi aggiornamenti facoltativi come il numero KB4580364) e non solo correggeranno varie vulnerabilità - in tutto 112 - ma installeranno anche la versione stabile della nuova feature Meet Now su ogni computer.

Tra i grandi problemi finalmente sistemati da Microsoft c’è anche il bug zero-day scoperto da Google a inizio mese, conosciuto come CVE-2020-17087 e che colpisce sia Windows 10 che Windows 8.1 e Windows 7 potenzialmente permettendo ai malintenzionati di ottenere permessi chiave nel PC degli utenti presi di mira. Ancora sono stati risolti gli attacchi di esecuzione di codice remoto (RCE) in app come Microsoft Teams, Sharepoint, file di sistema di rete, Excel e altro ancora.

Scendendo nel dettaglio, la Build 19042.630 per Windows 10 versione 20H2 (ovvero quella con l’October 2020 Update installato) risolve diversi problemi di prestazioni e altri bug con Microsoft Edge legacy, Internet Explorer e altre app. A chi invece utilizza Windows 10 versione 1903 o 1909 sono state introdotte misure di sicurezza aggiuntive per prodotti del pacchetto Office e dispositivi di input come mouse, tastiera o penne. Infine, non mancano miglioramenti della sicurezza per il kernel di Windows, Microsoft Graphics, l'input e la composizione di Windows e altre funzionalità base del sistema operativo.

Infine, ricordiamo a tutti che è stato rilasciato anche l’aggiornamento di novembre di Intel per Windows 10 versione 1709 e successive, nome in codice DCH 27.20.100.8935 e dedicato al risolvere bug relativi allo streaming di video su YouTube, Twitch e altre piattaforme.