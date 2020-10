Windows 10, il Patch Tuesday di ottobre 2020 è arrivato: tutte le novità

Il secondo martedì di ogni mese è sempre dedicato al cosiddetto Patch Tuesday per i sistemi operativi Windows 10, 7 e 8.1 di casa Microsoft, e come da prassi anche quest’ottobre l’azienda di Redmond ha iniziato a distribuire nella giornata di oggi tutte le patch per le versioni 2004, 1909, 1903 e anche 1809. Ecco tutte le novità.

Partiamo subito con una considerazione generale: l’aggiornamento cumulativo di Windows 10 di ottobre 2020 sarà dedicato maggiormente a correzioni di bug e miglioramenti vari. La serie di update, completamente disponibile tramite Windows Update per download e installazione, è la seguente:

KB4580346 (Build 14393.3986) per la versione 1607

KB4580370 (Build 15063.2525) per la versione 1703

KB4580328 (build 16299.2166) per la versione 1709

KB4580330 (build 17134.1792) per la versione 1803

KB4577668 (build 17763.1518) per la versione 1809

KB4577671 (Build 18362.1139 e 18363.1139) per la versione 1903 o 1909

KB4579311 (Build 19041.572) per la versione 2004

Principalmente, Microsoft ha risolto circa 87 vulnerabilità di Windows 10 tra cui: 21 bug di esecuzione del codice in modalità remota, sfruttabili da malintenzionati per attaccare i computer nel caso in cui non si installi la patch, e la vulnerabilità “Ping of Death” che sfrutta un malfunzionamento nel driver TCP/IP del sistema operativo per crashare Windows 10.

L’update per Windows 10 Versione 2004 risolve inoltre alcuni bug riguardanti la connessione Internet e l’incapacità del sistema di rilevare lo stato della connessione Wi-Fi, introdotti nell’aggiornamento di maggio ma finalmente risolti, e anche problemi riguardanti il supporto a Linux e l’accesso alle distribuzioni di Microsoft Store. Nonostante ciò, il May 2020 Update continua a causare problemi a Microsoft che, a quanto pare, deve ancora risolvere alcuni bug particolarmente ostici.

Infine, per le versioni 1909 e 1903, oltre a tutti i fix detti sopra sono stati risolti anche altri problemi che causavano l’arresto anomalo di Esplora file e l’errore “Nessuna funzionalità da installare” nel momento in cui si tentava di installare qualche feature opzionale.

Di recente però Microsoft ha ricevuto ancora moltissime segnalazioni a causa di malfunzionamenti come crash e riavvii improvvisi, dovuti all’aggiornamento KB4571756 (versione 2004) o KB4574727 (versione 1909/1903) di settembre 2020.