Windows 10, l'ultimo Patch Tuesday 'rompe' la funzione Alt-Tab: come risolvere

Il Patch Tuesday di agosto 2021 per Windows 10 rilasciato una settimana fa continua a causare non pochi problemi a diversi utenti: l’aggiornamento a quanto pare interrompe il corretto funzionamento della famosissima combinazione Alt-Tab, disguido non da poco per l’utenza. Fortunatamente, esiste già anche una soluzione provvisoria.

Secondo quanto riportato anche da Windows Latest, nell’hub di feedback relativo alla patch di sicurezza KB5005033 del mese di agosto 2021 alcuni utenti hanno segnalato che l’aggiornamento “interrompe i giochi di commutazione Alt-Tab che vengono eseguiti in modalità "schermo intero". Passare a tali giochi ti dà una schermata nera e non c'è modo di tornare al gioco”. Il bug, tra l’altro, era già stato segnalato dopo il rilascio dell’aggiornamento cumulativo di luglio 2021, ergo è un problema già noto non solo all’utenza ma anche, presumibilmente, ai tecnici di casa Microsoft.

Ancora, un altro utente ha scritto quanto segue: “Inoltre, Windows 10 con questo aggiornamento a volte Alt-Tab esce dal gioco a schermo intero subito dopo l'avvio del gioco da Steam. Fondamentalmente, il gioco a schermo intero ora si avvia ridotto a icona sulla mia barra delle applicazioni. Se provo a cliccare sul gioco per passare alla modalità a schermo intero, Win10 immediatamente fa Alt-Tab automaticamente dallo schermo intero e si ritorna al punto di partenza”.

In altre parole, allo stato attuale sembra impossibile giocare tranquillamente a causa dell’aggiornamento KB5005033. Esistono però due soluzioni temporanee che potrebbero fare al caso di tutti gli utenti che hanno riscontrato tale bug: la prima prevede la disattivazione del feed Notizie e Interessi, semplicemente cliccando con il tasto destro del mouse sulla barra delle applicazioni, scorrendo alla voce “Notizie e Interessi” e poi selezionando “Disattiva”.

In alternativa, la soluzione più sicura è la disinstallazione della patch di agosto 2021: per farlo bisogna recarsi su Aggiornamento e Sicurezza > Visualizza cronologia aggiornamenti > Disinstalla aggiornamenti. Dopodiché basterà mettere in pausa gli aggiornamenti fino alla prossima patch opzionale, attesa per fine mese.

Come se non bastasse, in precedenza sono stati segnalati anche altri problemi lato gaming causati dalla stessa patch.