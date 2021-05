Windows 10, supporto all'HDR in arrivo per app come Photoshop e Lightroom

L’aggiornamento Sun Valley o 21H2 per Windows 10 porterà con sé non solo novità relative all’estetica delle icone e del sistema operativo in toto, ma anche qualche feature dedicata ai content creator e agli amanti di fotografia. Tra queste figura, in particolare, il supporto all’HDR per applicazioni con gestione del colore.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Windows Latest, l’update Sun Valley atteso per la seconda metà dell’anno permetterà di andare oltre al limite della tradizionale gamma di colori sRGB grazie all’aggiornamento visivo in questione. L’aggiunta del supporto HDR, infatti, significa che le applicazioni come Adobe Photoshop e Lightroom potranno ottenere colori accurati che possano raggiungere le potenzialità proposte dal monitor in dotazione.

In questo modo coloro che lavorano nel mondo di foto e video editing potranno utilizzare l’HDR per migliorare la luminosità e normalizzare i livelli di colore, enfatizzando il contrasto in un immagine mostrando così ulteriori dettagli.

Ma come funzionerà, esattamente, questa feature? È molto semplice: una volta che otterremo l’aggiornamento Sun Valley il sistema operativo di casa Microsoft mostrerà per impostazione predefinita le app con la gamma dinamica standard, ergo sarà necessario innanzitutto accedere alle impostazioni legacy e attivare la gestione del colore. Per farlo è sufficiente cliccare col pulsante destro sull’icona dell’applicazione, poi su Proprietà > Compatibilità e selezionare “Usa gestione del colore ICC”. Fatto ciò, bisognerà premere su Start > Impostazioni > Sistema > Schermo > Impostazioni HDR e WCG, infine cliccando sul pulsante per attivare la modalità HDR.

Da qui in poi l’app in questione supporterà l’HDR, sempre se anche il vostro monitor ne sarà capace. Lato gaming, invece, sarà tutto diverso: gli sviluppatori del colosso di Redmond stanno lavorando sulla funzionalità “Auto HDR” per abilitarne il supporto con giochi specifici, migliorando luci, ombre e colori se il titolo d’interesse ne gioverà durante la riproduzione.

Nel mentre l’ultimo Patch Tuesday di maggio 2021 sta causando non pochi problemi, come nel caso dei rumori forti e fastidiosi per chi usa Dolby Surround 5.1.