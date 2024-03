Windows 10 va in pensione? Macchè: è il sistema operativo di 2 PC su 3

Nonostante i gravi problemi dell'ultimo aggiornamento di Windows 10, il sistema operativo di scorsa generazione di Microsoft proprio non ne vuole sapere di andare in pensione: al contrario, Windows 10 è ancora più utilizzato di Windows 11, e addirittura guadagna quote di mercato rispetto a quest'ultimo!

Il report mensile sul tasso di adozione delle diverse versioni di Windows elaborato da StatCounter rivela infatti che Windows 10 è ancora l'OS più utilizzato su PC, staccando di ampio margine Windows 11: la versione 10 del sistema operativo del colosso di Redmond è installata sul 67,26% dei PC, contro il 28,16% di Windows 11. Seguono Windows 7 (3,10%), Windows 8.1 (0,65%), Windows XP (0,52%) e Windows 8 (0,22%). La notizia è in realtà un campanello d'allarme per Microsoft, che ha confermato lo stop al supporto per Windows 10 a fine 2025.

Ancora peggio, il tasso di adozione di Windows 10 è aumentato tra gennaio e febbraio 2024, salendo di quasi un punto percentuale, dal 66,47% al 67,26%. Al contempo, però, sale anche la base installata di Windows 11, che a gennaio 2024 si aggirava attorno al 27,83% di tutti i PC in commercio. Il "salto" di Windows 10 avviene dunque ai danni degli OS più antiquati, a partire da Windows 8.1, che perde tantissimi utenti, scendendo in un mese dall'1,73% del mercato allo 0,65%.

Persino il tasso di adozione di Windows 7 è salito, seppur leggermente, dimostrando così che molti utenti stanno piano piano aggiornando i loro vecchi PC alle versioni via via più recenti del software di Microsoft. La speranza, dunque, è che entro fine 2025 la maggior parte dei computer venga infine aggiornata a Windows 11, giusto in tempo per l'arrivo dell'update a Windows 12.

Viene però da chiedersi perché Windows 10 sia ancora così popolare ad un paio d'anni dall'arrivo di Windows 11. Il motivo sembra essere uno solo: i requisiti di sistema di Windows 11 sono troppo stringenti. Questi ultimi - specie nel campo della sicurezza, con la richiesta del supporto per il TPM 2.0, il Secure Boot e l'UEFI - renderebbero impossibile per tantissimi PC effettuare l'aggiornamento all'ultima versione del sistema operativo di Microsoft, di fatto bloccandoli a Windows 10 per sempre.