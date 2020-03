Windows 10 potrebbe perdere una delle sue funzionalità più popolari

Ci sono alcune funzionalità di Windows che molti di noi danno ormai per scontate. Parliamo di possibilità che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, da Windows XP al più recente Windows 10. Sapere che Microsoft potrebbe rimuovere una di queste funzionalità fa sempre scendere una lacrimuccia.

In particolare, stando a quanto riportato da Digital Trends e Windows Central, l'azienda di Redmond starebbe pensando di abbandonare una volta per tutte il Pannello di controllo. Sì, avete capito bene: la storica schermata che permette di gestire le impostazioni di sistema, ancora presente in Windows 10, potrebbe sparire definitivamente tra non molto.

D'altronde, la direzione intrapresa da Microsoft con Windows 10 sembra chiara: accedendo alle impostazioni, c'è da diverso tempo una grafica rinnovata, in grado di sostituire senza alcun tipo di problema l'ormai "obsoleto" Pannello di controllo. Tuttavia, ci sono ancora delle persone affezionate a quella schermata, che continuano a utilizzarla e sperano che la società di Redmond non la rimuova.

Se vi state chiedendo da dove arriva l'indiscrezione secondo la quale Microsoft potrebbe rimuovere il Pannello di controllo, dovete sapere che nell'ultima versione Beta di Windows 10, destinata agli Insider, è stato aggiunto del codice che fa riferimento proprio alla possibilità di "nascondere" il Pannello di controllo.

Se ci pensate, al momento esistono due metodi per accedere alle impostazioni e questo può risultare "ridondante". Tuttavia, bisogna dire che il Pannello di controllo è sicuramente una delle funzionalità più popolari di Windows, se prendiamo in considerazione la sua storia.

Insomma, al momento non possiamo sapere con certezza cosa deciderà di fare Microsoft (siamo ancora nel campo dei rumor). Secondo alcuni la funzionalità sarà rimossa totalmente, mentre per altri potrebbe semplicemente trattarsi di un test da parte della società di Redmond. Staremo a vedere.