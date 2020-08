Windows 10 ora permette di usare le app dello smartphone Android!

Sembra proprio essere un periodo di novità in casa Microsoft. Infatti, in seguito al nuovo menu Start, i primi utenti stanno provando un'altra funzionalità molto attesa: la possibilità di utilizzare le applicazioni Android su Windows 10.

Per la precisione, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, Microsoft ha rilasciato per gli Insiders del Dev Channel la Insider Preview Build 20185 del suo sistema operativo. Quest'ultima porta con sé diverse novità, tra cui alcune legate ai DNS, ma quella più intrigante per il grande pubblico è sicuramente la funzionalità che consente di avviare le applicazioni del proprio smartphone Android direttamente su Windows 10.

Tutto avviene tramite il programma "Il tuo telefono", preinstallato sul sistema operativo dell'azienda di Redmond. Per chi non lo sapesse, si tratta di un software pensato per migliorare l'integrazione tra PC e smartphone. In questo specifico caso, esso permette di aprire le applicazioni installate all'interno del dispositivo Android, utilizzandole sullo schermo del computer proprio come se tutto avvenisse su quello dello smartphone.

Per farvi un esempio concreto, è possibile avviare WhatsApp direttamente da "Il mio telefono" e l'applicazione si aprirà direttamente all'interno di una finestra su Windows 10. Si tratta sicuramente di una funzionalità molto interessante, che apre la strada a nuovi metodi di utilizzo dei software. Per il momento, questa funzionalità è stata mostrata con specifico riferimento a smartphone di Samsung: basta attivare un toggle chiamato "Link to Windows" ed effettuare il collegamento con il PC. Per maggiori dettagli in merito ai dispositivi compatibili, vi rimandiamo al sito ufficiale di Microsoft.