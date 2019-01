Windows 10: più colore grazie all'April 2019 Update

L'ultima Insider Preview (18323) di Windows 10 ha svelato la presenza di una nuova funzionalità che Microsoft dovrebbe aggiungere al proprio sistema operativo con l'April 2019 Update.

Come vi mostriamo nello screenshot in calce, gli sviluppatori del colosso di Redmond avrebbero intenzione di aggiungere nelle opzioni di personalizzazione del sistema operativo più palette di colore, che daranno più brio ai computer.

L'attivazione dell'impostazione a quanto pare potrà essere effettuata direttamente nel pannello "Personalizzazione" e quindi nel riquadro "Colore". Qui bisognerà selezionare "Show Accent Colour" (che non sappiamo come verrà tradotto da Microsoft in “the Start, taskbar, and action centre and Title bars“.

Allo stato attuale la funzione sarebbe disponibile solo nel Dark Theme, ma Microsoft potrebbe portarlo anche sul Light Teme, ovviamente qualora il riscontro dovesse essere quello sperato.

Non è nemmeno noto se la feature verrà introdotta nel major update in programma per il rilascio tra aprile e maggio 2019: spesso la società americana ha condotto test di questo tipo sulle Insider Build del proprio sistema operativo per poi eliminarle dalla versione finale o integrarle solo dopo.

E voi cosa ne pensate? Windows 10 ha davvero bisogno di più colore e di questa opzione di personalizzazione oppure l'interfaccia grafia attuale è già sufficiente e non necessita di stravolgimenti?