Windows 10, tra poche ore queste versioni non saranno più supportate

Windows 10 è un sistema operativo in continua evoluzione e risulta dunque normale il fatto che Microsoft voglia interrompere il supporto ad alcune sue versioni. Tuttavia, questi momenti potrebbero sempre creare dei grattacapi a un certo tipo di utente, quindi è sempre meglio fornire un promemoria.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Wccftech e come scritto dalla stessa Microsoft sul suo portale ufficiale, le versioni 1709 di Windows 10 Education, Enterprise e IoT Enteprise non saranno più supportate dopo il 13 ottobre 2020. Questo significa che, tra relativamente poche ore, coloro che dispongono delle succitate build non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza. L'ultimo update arriverà proprio nella giornata del 13 ottobre 2020. Come scritto dall'azienda di Redmond in un altro post ufficiale, inizialmente la data di "stop" degli update era fissata al 14 aprile 2020, ma Microsoft ha in seguito deciso di rinviarla a causa della situazione relativa alla salute pubblica. In ogni caso, ora è arrivato il momento.

Vi ricordiamo che le versioni 1709 di Windows 10 Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations e IoT Core hanno già raggiunto la fine del supporto il 9 aprile 2019. Insomma, gli utenti coinvolti probabilmente conoscono la situazione da un bel po' di tempo, ma un promemoria, soprattutto in questi casi, non fa mai male. Per il resto, il consiglio di Microsoft ai team IT è quello di passare a Windows Update per le aziende. Per maggiori informazioni in merito a quest'ultimo, potete fare riferimento al sito ufficiale della società di Redmond.