Windows 10 permetterà di usare più app Android contemporaneamente su PC

Il supporto alle applicazioni Android da parte di Windows 10 tramite la funzionalità Your Phone, parte del progetto noto internamente come “Project Latte”, permette già di usare smartphone selezionati della serie Samsung Galaxy direttamente da PC e, a breve, dovrebbero giungere altre app ancora usabili anche contemporaneamente.

Secondo quanto riportato da Windows Latest, infatti, un aggiornamento in arrivo a Your Phone sbloccherà la possibilità di avviare più applicazioni in schermate diverse, fino a un massimo di tre. Come detto precedentemente, però, continueranno a rimanere le limitazioni ai dispositivi collegabili alla funzionalità offerta da Microsoft: per ancora qualche mese solo i modelli della gamma Galaxy saranno compatibili, ma si starebbe già lavorando per rendere tale feature compatibile con tutti gli smartphone Android.

Per quanto concerne Project Latte non mancano altre novità: tale progetto sarà basato su Windows Subsystem for Linux, già aggiornato dagli sviluppatori della società con app GUI e il supporto all’accelerazione GPU. Inoltre, dovrebbe essere confermata la mancanza del supporto ai Google Mobile Services, ma Microsoft fornirà le API di Windows. Il supporto nativo alle applicazioni Android dovrebbe giungere con l’aggiornamento 21H1 atteso per questo autunno.

Ricordiamo, infine, che per attivare il supporto per più app Android il servizio Your Phone su PC dovrà essere aggiornato alla versione 1.20102.132.0 o superiore e il sistema operativo Windows 10 dovrà essere altrettanto aggiornato alla versione 2004, ovvero almeno al May 2020 Update.

Rimanendo in tema Windows 10, a breve sul sistema operativo del colosso di Redmond dovrebbe arrivare un “Experience Pack” che include diverse funzionalità inedite.