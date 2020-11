Windows 10, si possono aprire più app dello smartphone contemporaneamente

Per la gioia di coloro che sono soliti passare spesso da smartphone a computer, Microsoft sta iniziando a rilasciare una funzionalità per Windows 10 che può risultare piuttosto interessante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Windows Central, la società di Redmond ha reso disponibile per gli utenti Insider la possibilità di utilizzare più applicazioni in contemporanea mediante l'applicazione "Il tuo telefono". In precedenza era possibile avviare solamente un'app per volta, mentre adesso è possibile sfruttare come si deve il multitasking di questa funzionalità, che ricordiamo consente di aprire le app presenti sullo smartphone in delle apposite finestre all'interno di Windows 10.

Sembra che per il momento Microsoft abbia reso disponibile la novità solamente per gli utenti Insider che dispongono di un dispositivo Samsung e che hanno scaricato la versione 1.20102.132.0 o superiore del programma "Il tuo telefono" dal Microsoft Store. Inoltre, a quanto pare è necessario utilizzare anche la versione 1.20102.133.0 dell'app Complemento de Il tuo telefono dal Play Store. Infine, sembra servire anche la versione 2.1.05.2 o superiore dell'app Link to Windows Service, scaricabile mediante il Galaxy Store. Per delle indicazioni più precise sulla procedura da seguire, vi rimandiamo al forum di Microsoft.

In ogni caso, per il momento gli smartphone supportati sono Samsung Galaxy Note20 5G, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G e Samsung S20 Ultra 5G.