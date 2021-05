Windows 10, dove si possono scaricare sfondi gratuiti? Guardate che meraviglia!

Uno dei metodi più semplici per personalizzare Windows 10 è sicuramente rappresentato dal cambio dello sfondo. Esistono infatti miriadi di soluzioni, tanto che gli utenti spesso non sanno dove scaricare wallpaper gratuiti per il sistema operativo. Risulta interessante approfondire le principali "fonti", in modo da non restare mai "a secco".

Ebbene, per farvi un esempio concreto, su Everyeye Tech abbiamo a disposizione una pagina dedicata agli sfondi gratuiti per Windows 10, in cui sono presenti parecchie soluzioni. Inoltre, nonostante ultimamente il ritmo si sia un po' ridotto, questa scheda in genere è sempre aggiornata con le ultime novità aggiunte sul Microsoft Store.

Dovete infatti sapere che il negozio digitale ufficiale di Windows 10 mette a disposizione molti temi gratuiti, rappresentati da set di immagini che si alternano. Una buona "fonte" relativa agli sfondi per il sistema operativo è dunque rappresentata dalla pagina relativa ai temi gratuiti più popolari.

Per installare un tema, basta premere sull'apposito riquadro, fare clic sul pulsante "Ottieni", selezionare l'opzione "Apri Microsoft Store", premere nuovamente su "Ottieni", attendere che venga completato il download e fare clic su "Applica" (in alternativa, una volta installato un tema, potete recarvi nella sezione "Personalizzazione" delle impostazioni del sistema operativo, selezionare la voce "Temi" e scegliere quale applicare).

Al netto di questo, ovviamente è possibile reperire sfondi anche da molte altre "fonti". Abbiamo già trattato su queste pagine la questione dei file themepack, ma ricordiamo che è possibile utilizzare anche delle semplici immagini (basta selezionarne una con il tasto destro del mouse e premere sull'opzione "Imposta come sfondo del desktop").

In questo contesto, capite bene che le possibilità sono pressoché "infinite". Ci sentiamo tuttavia di darvi un consiglio in particolare. Infatti, come riportato anche da MSPowerUser, sono stati pubblicati su GitHub gli splendidi sfondi relativi all'evento Microsoft Build 2021, che si terrà dal 25 al 27 maggio. Per molti utenti questi wallpaper rappresentano una meraviglia per gli occhi.