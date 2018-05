Windows 10 è presente su quasi 700 milioni di dispositivi a livello mondiale

Non solo Your Phone ed il cono per le riunioni. Nel corso della Build Conference, Microsoft ha anche annunciato i dati relativi alla diffusione a livello mondiale del proprio sistema operativo Windows 10.

Il gigante di Redmond, infatti, ha annunciato che l'ultima versione dell'OS è presente su circa 700 milioni di dispositivi a livello mondiale, un numero che avvicina ulteriormente la società all'obiettivo del miliardo di device che si è preposto l'amministratore delegato, Satya Nadella, al momento della presentazione.

La diffusione, inoltre, è anche aumentata rispetto ad un anno fa, quando Windows 10 era installato su circa 500 milioni di dispositivi. La società, inoltre, ha anche annunciato che Office 365 ha ora 135 milioni di utenti attivi mensilmente, contro i 120 milioni dello scorso mese di ottobre.

Per Windows 10, comunque, si tratta di un risultato degno di nota se si conta che è stato lanciato solo tre anni fa. L'utilizzo dell'OS è comunque in continua crescita, ma è comunque ancora molto lontano dal miliardo.

Per Office 365, invece, un ruolo importantissimo potrebbero averlo avuti i piani di abbonamento proposti da Microsoft, che hanno registrato un discreto riscontro da parte degli utenti. Microsoft, negli ultimi trimestri ha osservato che la crescita è stata del 30 per cento su base annua, con ricavi della divisione che hanno registrato un aumento importante.