Windows 10 presto integrerà un kernel Linux completo

Nel corso degli ultimi anni, a più riprese Microsoft ha mostrato una certa apertura nei confronti della community di Linux, a partire dall'approdo della shell Bash in Windows, ma anche con la pubblicazione di alcune versioni dell'OS direttamente sul Windows Store.

Direttamente dalla Build Conference però ci arriva un'altra informazione importante: Microsoft ha deciso di integrare in Windows 10 un kernel Linux completo.

L'annuncio è arrivato direttamente dal project manager del colosso di Redmond, Jack Hammons, il quale ha affermato che "a partire dalle Insider Preview di Windows 10 che pubblicheremo questa estate includeremo un kernel linux realizzato in casa e progettato per supportare la più recente versione del Windows Subsystem for Linux (WSL)". Il kernel sarà basato sulla versione 4.19 di Linux, l'ultima stabile a lungo termine e sarà "ridefinito e rinnovato basandosi sulle nuove versioni stabili a lungo supporto, per garantire che WSL includa sempre le ultime novità dal fronte Linux".

Questa integrazione sarà possibile tramite una distribuzione da installare direttamente dal Windows Store, almeno nelle fasi preliminari. Non è infatti da escludere che il kernel Linux venga incluso direttamente in Windows, tramite l'aggiornamento autunnale per il sistema operativo che porta il nome in codice 19H2.

Le novità saranno tante anche dal fronte degli sviluppatori, in quanto questa novità dovrebbe migliorare notevolmente le prestazioni del sottosistema Linux in Windows. Microsoft ha anche precisato che sarà possibile aggiornare questo kernel tramite Windows Update, e sarà completamente open source, il che darà agli sviluppatori la possibilità di creare il proprio kernel WSL ed apportare delle modifiche. Un'ottima novità dal fronte Windows 10, quindi.