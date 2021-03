Windows 10, ancora problemi con gli aggiornamenti: cosa sta succedendo

Dopo i problemi con le stampanti in Windows 10, gli utenti del sistema operativo di Microsoft stanno lamentando altri disservizi con un update, nello specifico il KB5001649 che a quanto pare non riesce ad installarsi su alcune versioni dell'OS.

Il pacchetto è infatti disponibile per la versione 20H2 / 2004 dei computer, ma restituisce il codice di errore 0x80070541 dopo il download. L'update è stato rilasciato qualche ora fa da Microsoft per risolvere alcuni problemi di crash e BSOD ed è facoltativo.

Secondo quanto raccontato, l'errore 0x80070541 è legato ad alcuni problemi di compatibilità con gli aggiornamenti di Marzo 2021 di Windows 10, che sono stati rilasciati lo scorso 9/3.

"Non è stato possibile installare questo aggiornamento, ma puoi riprovare (0x80070541). 2021-03 Aggiornamento cumulativo per Windows 10 versione 20H2 per sistemi basati su x64 (KB5001649)", si legge nel messaggio di errore, che vi mostriamo in calce nello screenshot pubblicato dai colleghi di WindowsLatest.

Il disservizio sembra essere piuttosto diffuso e, secondo quanto riportato dalla testata, si sarebbe presentato su tutti i dispositivi basati su Ten. Le opzioni per risolvere sono due: scaricare ed installare manualmente l'aggiornamento cumulativo dal catalogo di Microsoft Update, o sospendere l'installazione ed attendere che sia il colosso di Redmond a far rientrare il tutto.