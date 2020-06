Windows 10: problemi con gli aggiornamenti KB4560960 e KB4557957

Ancora problemi per Windows 10 ed i suoi aggiornamenti. A quanto pare infatti i pacchetti KB4560960 e KB4557957 starebbero causando non pochi grattacapi agli utenti, sebbene siano i cumulativi di Giugno che, in linea teorica, dovrebbero risolvere i disservizi causati dagli altri update.

Ad essere interessate sono nuovamente le stampanti, dopo i problemi segnalati con il Windows 10 May 2020 Update. In un thread pubblicato sul forum ufficiale di Microsoft, gli utenti affermano che "i documenti nella mia coda di stampa sono apparsi in un secondo momento e poi ricomparsi", ed avrebbero avuto modo di risolvere semplicemente disinstallando l'aggiornamento, segno che è stato il suo download a provocare qualche conflitto. I disservizi più diffusi riguardano le stampanti Ricoh, ma anche di marchi come Brother e Canon: altri utenti riferiscono che durante la stampa dei documenti la stabilità della connessione sarebbe precaria.

Altri problemi riguardano la cancellazione di documenti, file, le immagini di sfondo e le impostazioni. In una segnalazione si legge che "i file non riesco a trovarli da nessuna parte".

Alcuni hanno riscontrato un bug riguardante la porta micro-HDMI, che smette di funzionare. Windows 10, in questo modo, non è in grado di riconoscere il secondo monitor.

In attesa di un fix da parte di Microsoft, quindi, consigliamo di disinstallare l'aggiornamento in caso di problemi.