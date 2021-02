Windows 10, ancora problemi con gli aggiornamenti: ora tocca alle webcam

Ancora problemi per gli aggiornamenti di Windows 10. Dopo quelli di cui abbiamo parlato nelle passate ore, ora è la volta del KB4601319, che è incluso nel Tuesday Patch di Febbraio 2021 ed a quanto pare starebbe causando non pochi problemi con le web degli utenti.

L'impatto, almeno al momento, sembra essere piuttosto limitato ma sul forum di supporto si moltiplicano le segnalazioni. Microsoft a quanto pare è a conoscenza del bug e starebbe lavorando ad un fix che potrebbe arrivare nel giro di qualche settimana.

Nello specifico, coloro che hanno avuto modo di effettuare il download della patch lamentano la disattivazione delle webcam. A quanto pare sono principalmente interessati i laptop e dispositivi con fotocamere Intel RealSense Depth e Razer Stargazer: la teoria più diffusa è che si tratti di un problema con i driver.

WindowsLatest riferisce che lo stesso aggiornamento sarebbe provocando anche problemi con mouse wireless e monitor secondari, oltre che arresti anomali dei PC e schermate blu.

Come rivelato da Microsoft sul forum di supporto, al momento l'unica soluzione è rappresentata dalla disinstallazione del pacchetto attraverso la schermata dedicata. Non è chiaro quando sarà disponibile il fix, ma è chiaro che in un periodo come questo in cui sempre più persone lavorano da casa un problema alle webcam può diventare estremamente fastidioso.