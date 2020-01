Windows 10: problemi per l'aggiornamento KB4528760

Ancora problemi per Windows 10. Secondo quanto riferito da Windows Latest, l'update KB4528760 rilasciato per il Windows 10 May 2019 Update e November 2019 Update, starebbe nuovamente causando qualche grattacapo agli utenti, dopo quelli segnalati in precedenza in cui venivano lamentati crash e riavvii anomali.

Attualmente sul forum di supporto ufficiale sono presenti circa cento segnalazioni da parte degli utenti, che lamentano la comparsa della tanto temuta schermata blu e l'impossibilità ad avviare i PC.

Un utente ha osservato che "il recente aggiornamento KB4528760 per Windows 10 1909 (November 2019 Update) sembra causare problemi con alcuni computer ed impedirne l'avvio. La schermata di errore restituisce il codice 0xc000000e. Questo problema si verifica dopo l'installazione del pacchetto".

Una teoria molto popolare sul forum di Microsoft collega il BSOD con l'eliminazione manuale dell'app Connect da Windows.

Connect, per chi non la conoscesse, è un'app di Windows 10 che facilita le connessioni wireless e consente, tra le altre cose, di effettuare il mirroring dello schermo dello smartphone su PC.

Su Reddit in molti sostengono che gli utenti che utilizzano processori AMD Ryzen potrebbero avere maggiori probabilità di essere colpiti, ma al momento la teoria non è stata confermata in via ufficiale.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare un comunicato da parte di Microsoft per fare lumi sulla questione.