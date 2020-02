Windows 10, problemi per l'aggiornamento KB4532693: cancellati file ed app

Dopo i problemi con l'ultimo Patch Tuesday di Windows 10, ne sono emersi altri. Secondo quanto riportato da vari siti, l'aggiornamento KB4532693 per il sistema operativo non solo ripristinerebbe le impostazioni predefinite di alcune impostazioni dell'OS, ma cancellerebbe anche i file dai PC.

Molti utenti infatti affermano che a seguito dell'installazione del pacchetto avrebbero perso tutti i file presenti sul desktop e non sarebbero stati in grado di ripristinare la cartella del profilo C:Users, come indicato nelle procedure emerse in rete.

In alcuni casi, non sarebbero riusciti a trovare alcun segno dei dati personali. Su WindowsLatest vari utenti lamentano la scomparsa dei file: "il mio desktop è nero, le icone sono sparite, e la barra delle applicazioni ed il menù Start sono vuoti. Ho disinstallato l'aggiornamento ed i miei dati ancora non sono tornati. Non riesco a trovarli da nessuna parte".

Anche in una discussione pubblicata sul forum ufficiale di Microsoft, alcune persone affermano di aver perso tutti i file presenti sul desktop: "sono stato al telefono con Microsoft per quattro ore. Sul mio Surface Pro 7 acquistato 2 mesi fa non ci sono i dati utente, nessun account temporaneo e nessun punto di ripristino. La disinstallazione non ha funzionato in quanto i dati non sono ricomparsi" si legge in un post.

Alcuni lamentano anche la scomparsa di alcune applicazioni, così come le impostazioni della tastiera e della lingue.

Microsoft ancora non ha riconosciuto le problematica in via ufficiale.