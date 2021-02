Windows 10, problemi con l'aggiornamento KB4535680: cosa sta succedendo

Ancora problemi per gli aggiornamenti di Windows 10. Questa volta tocca all'update KB4535680 rilasciato lo scorso mese, che secondo varie segnalazioni giunte tramite i social starebbe causando problemi con BitLocker.

L'update è stato rilasciato lo scorso 12 Gennaio per risolvere alcuni problemi con il Secure boot DBX ma sta avendo l'esito opposto e sempre più persone che l'hanno installato stanno segnalando l'attivazione del ripristino di BitLocker, il che rappresenta un grosso problema soprattutto per gli amministratori di sistema che lo utilizzano.

Il disservizio potrebbe essere emerso solo ora perchè soprattutto in ambito business gli amministratori IT sono soliti sospendere l'installazione degli aggiornamenti per un pò, al fine di ricevere tutte le rassicurazioni del caso sull'eventuale presenza di bug.

Il problema al BitLocker è stato riconosciuto da Microsoft attraverso un bollettino, in cui consiglia che al momento l'unico modo per risolvere è "non abilitare la protezione BitLocker senza riavviare ulteriormente il dispositivo, in quanto comporterebbe il ripristino di BitLocker". Delle soluzioni alternative sono però disponibili anche nella pagina di supporto di Microsoft per l'aggiornamento KB4535680.

Il BitLocker è un sistema di protezione dei dati che è integrato da svariati anni nei sistemi operativi di Microsoft e consente di crittografare l'intera partizione su cui è installato l'OS.

Non è chiaro se sia in lavorazione un fix o meno, ma contestualmente Microsoft sta anche sviluppando il nuovo Menù Start di Windows 10.